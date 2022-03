Carburanti: Iv, 'Cingolani venga in Senato a chiarire strategia Governo'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – "Chiediamo al ministro Cingolani di venire in Aula al Senato la prossima settimana. Il conflitto in Ucraina con le conseguenti e doverose sanzioni imposte alla Russia non possono giustificare in alcun modo gli extra profitti che si ripercuotono in un preoccupante rincaro di gas e carburanti da cui deriva un generalizzato aumento dei prezzi di quasi tutti i beni di prima necessità.

È importante fare un dibattito in Senato per discutere questo aspetto e chiarire quale sia la strategia del Governo sulla crisi energetica per contenere gli effetti sulla nostra economia, in particolare sull’aspetto speculativo dei rincari". Lo chiedono il capogruppo di Italia viva al Senato, Davide Faraone, ed il segretario del Psi, Riccardo Nencini.