Carburanti: La Russa, 'accise? Non credo italiani si lascino turbare'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Le risorse per il taglio delle accise "sono state dirottate ad aiutare i più deboli. Io non credo che gli italiani non si lasciano troppo turbare". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Controcorrente su Rete4. ...