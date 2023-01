Carburanti: Lollobrigida, 'Ue stigmatizza taglio accise, noi come Francia e Spagna'

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Sul prezzo dei carburanti "l'Ue ha stigmatizzato interventi orizzontali, come quello previsto per le accise, che era stato effettuato" dal governo precedente "in una fase in cui il prezzo era obiettivamente molto più alto rispetto ad ora. Ho let...

Roma, 12 gen.

(Adnkronos) – Sul prezzo dei carburanti "l'Ue ha stigmatizzato interventi orizzontali, come quello previsto per le accise, che era stato effettuato" dal governo precedente "in una fase in cui il prezzo era obiettivamente molto più alto rispetto ad ora. Ho letto che Spagna e Francia hanno fatto la stessa scelta del governo italiano: noi l'abbiamo fatta per investire e fare crescere l'economia di questa Nazione in modo tale da fare interventi mirati sulle fasce deboli".

Lo dichiara, arrivando a Palazzo Chigi, il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.

"Ovviamente ci saranno dei correttivi" che andranno "a protezione delle categorie produttive": "alcune cose le avevamo fatte in legge di bilancio, salvaguardando i settori dell'agricoltura, della pesca, dell'autotrasporto. Ci sono state delle questione poste sulle vicende dei pendolari che hanno dignità di essere ascoltate e, se possibile, accolte. Dopodiché – rimarca il ministro in quota Fdi – le risorse lasciate a questo governo sono di fronte agli occhi di tutti, nei numeri, dunque bisogna fare delle scelte.

E noi abbiamo compiuto la scelta di provare a fare interventi che possano far crescere questa Nazione in termini economici, credo sia la priorità".