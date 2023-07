Carburanti: Lotito (Fi), 'da Renzi peggiore demagogia, usa mio nome per farsi pubblicità'

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Come al solito il senatore Renzi non perde occasione di utilizzare il mio nome per farsi pubblicità. E mente sapendo di mentire. Allo sport in genere, e non solo al calcio, non sono stati dati soldi come viceversa è avvenuto per il cinema (con un milia...

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – "Come al solito il senatore Renzi non perde occasione di utilizzare il mio nome per farsi pubblicità. E mente sapendo di mentire. Allo sport in genere, e non solo al calcio, non sono stati dati soldi come viceversa è avvenuto per il cinema (con un miliardo a fondo perduto) ma è prevista soltanto, come peraltro è previsto per legge per tutti i contribuenti, la possibilità di pagare a rate le tasse". Così in una nota il senatore di Forza Italia Claudio Lotito replica alle dichiarazioni di Matteo Renzi nella sua Enews. "Non è la prima volta che Renzi utilizza questi argomenti, ed è un peccato vederlo ridotto a rincorrere la peggiore demagogia come accade sempre a chi si trova a rappresentare l’ultimo canto del cigno", conclude.