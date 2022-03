Carburanti: Malpezzi, 'governo agisca, Pd per assegno famiglie e tetto prezzi'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "È positivo che domani il ministro Cingolani venga in Parlamento per una informativa sulla situazione energetica del Paese alla luce dell’aumento dei costi dovuto alla guerra in Ucraina". Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.

"È necessario che il governo intervenga con urgenza per porre un drastico stop agli aumenti che colpiscono le famiglie e le imprese italiane. Per questo il Pd insiste nel proporre un assegno energia a favore delle famiglie più in difficoltà, un tetto massimo per il prezzo dei carburanti e misure a sostegno di imprese e aziende dell’autotrasporto. Sono convinta che il governo terrà conto delle nostre proposte”.