Carburanti: Napoli (Az), 'Meloni ha studiato Pomicino, scrive legge bilancio con accise'

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – "La guardia pretoriana di Giorgia Meloni svolge con zelo i propri compiti e magnifica ogni tre per due qualsiasi iniziativa, parola, sospiro o trasalimento della presidente del Consiglio. Qualcuno degli avversari di Meloni avrebbe mai potuto immaginare un giorno di ascoltare l’elogio delle accise sulla benzina? Sentire il ministro Urso sciogliere lodi alle tasse sui carburanti è uno spettacolo, purtroppo non gratis perché il biglietto, salatissimo, lo pagano tutti gli automobilisti". Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

"Qualcuno degli avversari avrebbe mai immaginato di assistere un giorno a una legge di bilancio, firmata da Meloni, e finanziata con le accise sulla benzina e, da non escludere, magari con l’aumento delle sigarette, proprio come ai tempi di Cirino Pomicino? Milioni di italiani, tosati come pecore, pagano tasse inique sui carburanti per finanziare il taglio del cuneo fiscale a se stessi. Urso e Meloni assomigliano sempre di più al mago di Avellino", conclude.