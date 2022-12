Carburanti, nuovi ribassi per prezzi benzina e diesel oggi in Italia

(Adnkronos) – Continuano i ribassi sui prezzi dei carburanti oggi in Italia. Con le quotazioni internazionali ieri stabili sulla benzina e sempre in discesa sul diesel, oggi Eni torna a ridurre di 1 centesimo i prezzi raccomandati dei due prodotti. Si muove anche Tamoil con -3 cent su entrambi i carburanti. In attesa di assorbire questi ultimi interventi, prosegue il calo dei prezzi alla pompa.

Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell’Osservaprezzi del Mimit il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,649 euro/litro (1,652 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,630 e 1,659 euro/litro (no logo 1,653).

Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,714 euro/litro (contro 1,718), con le compagnie tra 1,697 e 1,724 euro/litro (no logo 1,718).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,773 e 0,787 euro/litro (no logo 0,759). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,345 e 2,548 (no logo 2,463).