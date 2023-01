Carburanti: Orlando, 'ok a mio odg per proroga bonus trasporti al 2023...

(Adnkronos) – "Dopo l'incomprensibile stop del Governo alla proroga per il 2023 del Bonus Trasporti, che lo scorso anno è stato utilizzato da milioni di utenti del Tpl i quali hanno usufruito di uno sconto fino a 60 euro sugli abbonamenti mensili e annuali, alla Camera l'esecutivo ha fatto una parziale retromarcia accogliendo un mio ordine del giorno, approvato dall'aula nel corso delle votazioni sul Dl Aiuti Quater, che impegna il Governo a valutare l'opportunità di prorogare per l'anno in corso il bonus trasporti al fine di fornire un sostegno concreto a tutti i cittadini che utilizzano il trasporto pubblico, su gomma e su ferro".

Così il deputato del Pd ed ex-ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

"Si tratta di un primo segnale di attenzione, su cui vigileremo e ci impegniamo ad una concreta attuazione, ad una misura di buonsenso che avevamo introdotto con lo scorso Governo mettendo a disposizione risorse utili a studenti, pensionati, lavoratori, pendolari e famiglie per alleviare i costi di trasporto favorendo in questo modo una valida alternativa all'utilizzo del mezzo privato.

Un intervento più che mai prezioso in questi giorni di corsa al rialzo dei prezzi del carburante a causa della scellerata scelta del Governo Meloni di reintrodurre le accise facendo lievitare i costi di trasporto per le persone e per le merci".