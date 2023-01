Carburanti, Pichetto: "Lo sciopero è un legittimo diritto"

Lo spinoso caso del caro carburanti e le dichiarazioni di Pichetto Fratin sulla due giorni in arrivo: "Lo sciopero è un legittimo diritto"

Sul tema scottante del caro carburanti e delle iniziative legate alla sua esplosione le parole del titolare dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin sono state chiare: “Lo sciopero è un legittimo diritto”.

Le considerazioni del ministro in forza al governo Meloni, che sul caso sta ribadendo la sua linea politica non senza vivaci polemiche, hanno quindi in un certo senso “suggellato” la piena legittimità dell’iniziativa.

Pichetto: “Lo sciopero è un legittimo diritto”

Ma quale iniziativa? Quella che ha portato le sigle sindacali del comparto dei gestori delle pompe carburante a proclamare lo sciopero di fine mese con il quale sconfesseranno la loro “veste forzosa” di capro espiatorio dell’intera faccenda.

I benzinai non ci stanno ad essere tacciati come i responsabili dell’aumento dei prezzi e della mancata conferma al taglio delle accise dell’esecutivo e lo diranno forte il 25 ed il 26 gennaio.

Dove ha detto la sua il titolare dell’Ambiente

Intanto Pichetto ha ribadito: “È un legittimo diritto”. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica si è espresso in questi termini sullo sciopero indetto dai distributori di carburanti per il 25 e 26 gennaio prossimi.

Da quanto si apprende Pichetto Fratin è stato interpellato dai cronisti a margine di un evento organizzato da Wwf e Marevivo.