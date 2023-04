Carburanti, prezzi benzina e gasolio in aumento oggi in Italia

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – Prezzi praticati in aumento sulla rete carburanti, in particolare sulla benzina. Quanto alle quotazioni internazionali, ieri il diesel è tornato a crescere.

Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 5 aprile, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,875 euro/litro (1,867 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,868 e 1,889 euro/litro (no logo 1,869). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,773 euro/litro (contro 1,771), con prezzi medi compresi tra 1,757 e 1,788 euro/litro (no logo 1,765).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,012 euro/litro (2,006 nella precedente rilevazione) con gli impianti colorati con prezzi tra 1,967 e 2,092 euro/litro (no logo 1,920). La media del diesel servito è 1,917 euro/litro (contro 1,915), con i punti vendita delle compagnie tra 1,850 e 1,993 euro/litro (no logo 1,819). I prezzi praticati del Gpl si trovano tra 0,793 e 0,811 euro/litro (no logo 0,783). Infine il metano mostra prezzi medi tra 1,631 e 1,713 euro/kg (no logo 1,693).