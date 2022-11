Carburanti: prezzi di benzina e diesel in calo

Prezzo dei carburanti in discesa.

Nonostante il rimbalzo delle quotazioni petrolifere internazionali, continuano a scendere i prezzi di benzina e diesel. Il self service evidenzia la tendenza rispetto alla media nazionale: 1,7 euro al litro per la benzina e 1,8 euro al litro per il gasolio.

I dati di Tamoil su Staffetta Quotidiana

Stando alle dichiarazioni del quotidiano che si occupa di fonti di energia, la società petrolifera con sede nei Paesi Bassi ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati per la benzina e di tre centesimi al litro quelli consigliati per il gasolio.

Le medie dell’Osservatorio dei prezzi del Ministero dello Sviluppo economico

Elaborate anch’esse da Staffetta Quotidiana, sono state rilevate nella giornata di ieri 23 novembre 2022 su circa 15mila impianti: benzina self-service a 1,694 euro al litro (-7 millesimi), diesel self-service a 1,793 euro al litro (-13), benzina servito a 1,839 euro al litro (-7), diesel servito a 1,938 euro al litro (-12), GPL servito a 0,763 euro al litro (-1).

Il metano: servito a 2,167 euro al chilogrammo (+7).

I prezzi sulle autostrade

Benzina self-service a 1,798 euro al litro (servito a 2,058), gasolio self-service 1,896 euro al litro (servito a 2.153), GPL a 0,853 euro al litro, metano a 2,331 euro al chilogrammo.