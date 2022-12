Carburanti, prezzo benzina e diesel ancora in calo oggi in Italia

Roma, 19 dic. - (Adnkronos) - Sono in deciso calo le medie dei prezzi dei carburanti. Le medie secondo l'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana e da Quotidiano Energia vedono la benzina self service a 1,657 euro/litro (-10 millesimi, c...