Roma, 16 mar. (Adnkronos) – Riunione a Palazzo Chigi tra il sottosegretario Roberto Garofoli, il ministro alle Infrastrutture Enrico Giovannini e il viceministro Teresa Bellanova sull'autotrasporto, anche in vista delle misure a cui il governo lavora -attese in Cdm domani- per sforbiciare il prezzo di benzina e gasolio.