(Adnkronos) – "Sulle accise c'è soltanto una posizione: è giusto aver dedicato quelle risorse al caro bollette, ma siamo pronti a intervenire in caso di un aumento dei prezzi dei carburanti. La linea è una sola: siamo convinti e rivendichiamo la scelta del governo di aver dedicato tre quarti della manovra per il caro bollette". Lo sostiene Licia Ronzulli, esponente di Forza Italia, che ha preso parte all'evento milanese 'Lombardia al voto. Proti, candidati al via'.