Carburanti: Serracchiani, 'aumento accise sberla a operatori e famiglie'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Il Governo smentisca immediatamente la sussistenza di ipotesi di allineamento delle aliquote sul gasolio a quelle sulla benzina. Anche solo far circolare questa notizia può avere effetti negativi sulla catena dei costi e dei prezzi". Lo afferma la deputata dem Debora Serracchiani, in merito al rialzo delle accise del gasolio che sarebbe allo studio del Governo, secondo quanto si evince dal Piano strutturale di bilancio.

"La sollevazione immediata delle categorie degli autotrasportatori e delle associazioni dei consumatori dovrebbe essere un sufficiente semaforo rosso per un Governo che non solo si rimangia le promesse elettorali ma addirittura fa il contrario. La destra non ha ancora capito quanto sia strategico il comparto dell’autotrasporto nel sistema complesso della logistica né quali siano le necessità per renderlo competitivo. Il ministro Salvini incontri al più presto i rappresentanti della categoria che lo richiedono. Altro che transizione energetica, questo è il ritorno agli anni ‘70”.