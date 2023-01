Carburanti: Tajani, 'operazione trasparenza contro speculazioni'

Roma, 11 gen.

(Adnkronos) – ''Il taglio dell'accise deciso dal governo Draghi è stato prorogato dal nostro governo fino alla fine dell'anno, ma sarebbe costato circa un miliardo al mese, una vera e propria manovra senza ottenere risultati concreto. Meglio usare i soldi a disposizione, in un momento economicamente non facile, per aiutare coloro che hanno più bisogno, aumentando le pensioni minime, aumentando il cuneo fiscale''. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a Radio Capital e spiegando che ora è stata decisa una ''operazione per dare trasparenza ai prezzi della benzina e del gasolio.

Tutti i distributori saranno obbligati a esporre il prezzo medio della benzina in Italia e accanto quello a cui loro lo vendono ai cittadini. In questo modo il consumatore sa se in quella pompa si vende a prezzo maggiorato o ridotto''.

Si tratta, prosegue Tajani, di una ''operazione trasparenza sul prezzo medio che sarà obbligatorio'' che prevede ''controlli della guardia di finanza su eventuali speculazioni o violazioni della legge''.