Carburanti, Urso: si valuta sterilizzazione Iva in decreto prezzi

Roma, 13 gen. (askanews) – Il governo potrebbe introdurre un meccanismo di sterilizzazione dell’Iva sui carburanti nel prossimo decreto sulla trasparenza dei prezzi in attesa di pubblicazione. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine dell’incontro con i consumatori. “Si parla di come sterilizzare eventuali aumenti dell’Iva e questo sarà uno degli argomenti del decreto legge che vedrete pubblicato sulla Gazzetta ufficiale”, ha spiegato Urso a margine rispondendo a chi gli chiedeva dell’ipotesi di introdurre una accisa mobile. Il ministro ha sottolineato come il governo abbia aperto a un “tavolo di confronto permanente” con gli operatori del settore in vista di un suo riordino, sempre con l’obiettivo del contenimento dei prezzi del carburante.

