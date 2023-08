Carburanti: Zaffini (Fdi), 'accise servono per tagliare cuneo fiscale e sostenere famiglie'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "Forse Osvaldo Napoli si sopravvaluta e ritiene di essere più competente della stessa agenzia Fitch nel dare giudizi all’Italia. E invece proprio ieri Fitch ha promosso la nostra Nazione, e quindi l’operato del governo Meloni, mentre gli altri Paesi Ue sono stati declassati. Sarebbe ora che se ne facesse ragione. E così pure il senatore Misiani, per il quale il ministro Urso sarebbe fuori dalla realtà. La realtà, piuttosto, è che proprio grazie al ministro Urso e alle politiche messe in campo dal governo l’Italia sta tenendo testa a chi è ancora convinto che la nostra Nazione possa essere trattata come terra di conquista. Le accise sulla benzina servono per tagliare il cuneo fiscale a favore dei salari più bassi e a sostenere le famiglie bisognose. E’ anche grazie a questo che l’Italia è cresciuta nella considerazione internazionale e gli stessi investimenti esteri sono tornati ad aumentare nel nostro Paese, più di quanto sia accaduto in Germania e Francia". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Francesco Zaffini, presidente della commissione Lavoro e Sanità.