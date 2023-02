Carceri: all'interno di Opera nasce scuola edile per la formazione di detenuti

Milano, 22 feb.

(Adnkronos) – Incrementare le opportunità di lavoro tra le persone detenute e favorire il loro reinserimento sociale: sono questi gli obiettivi che hanno spinto l’amministrazione penitenziaria di Opera, Assimpredil Ance, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, Esem-Cpt, Umana e Fondazione Don Gino Rigoldi a firmare oggi un protocollo d’intesa per lo svolgimento di attività di formazione edile intramuraria e per la promozione di attività lavorative extramurarie da parte di persone in stato di detenzione.

Il protocollo prevede la creazione di una scuola edile dentro al carcere per permettere la formazione di persone in stato di detenzione presso l’istituto penitenziario di Opera, che potranno poi svolgere attività lavorative nei cantieri edili provinciali.

Il protocollo, valido per 5 anni, prevede l’istituzione di una cabina di regia che svolgerà l’elaborazione di proposte e l’adozione delle azioni utili ad attuare il protocollo; il monitoraggio dell’operatività del Protocollo, anche attraverso l’elaborazione di rapporti periodici; il raccordo delle azioni e delle attività delle parti firmatarie del protocollo; le valutazioni sull’estensione di partecipazione ad altri soggetti in merito alle finalità del presente protocollo; l’attività di promozione e comunicazione del Protocollo anche attraverso l’organizzazione di eventi, uscite sulla carta stampata e pubblicazione di contenuti sui social.

L’attività formativa avverrà all'interno dell’istituto carcerario, in un laboratorio stabile, appositamente attrezzato e gestito da Esem-Cpt. Le modalità di inserimento lavorativo verranno di volta in volta definite in base alle opportunità di lavoro secondo le esigenze delle aziende e le possibilità dei singoli detenuti, nell’ambito dei programmi di trattamento predisposti dalla direzione dell’istituto penitenziario e sottoposti alla Magistratura di sorveglianza per l’approvazione. La casa di reclusione Milano Opera, nell’ambito delle attività di osservazione e trattamento e nell’ottica di favorire e sostenere il reinserimento sociale, si impegna ad individuare detenuti da avviare a percorsi formativi e di lavoro.