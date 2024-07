Carceri: Avs, 'governo negazionista anche su questa emergenza'

Roma, 26 lug (Adnkronos) - "Di fronte all’ennesimo suicidio in carcere, questa volta nel penitenziario romano di Rebibbia, colpisce il persistente negazionismi del Governo che, per bocca del sottosegretario Ostellari, afferma che tutti gli istituti penitenziari sono regolarmentari e quind...

Roma, 26 lug (Adnkronos) – "Di fronte all’ennesimo suicidio in carcere, questa volta nel penitenziario romano di Rebibbia, colpisce il persistente negazionismi del Governo che, per bocca del sottosegretario Ostellari, afferma che tutti gli istituti penitenziari sono regolarmentari e quindi, di fatto, per il Governo non c’è nessuna emergenza". Lo dice Devis Dori, capogruppo di Avs nella Commissione Giustizia della Camera.

"Il Ministro Nordio non è pervenuto. Una popolazione vasta che abita il carcere per lavorare o per la detenzione sta soffrendo terribilmente, tanto da spingere il presidente della Repubblica a parlare di una ‘condizione indecorosa’. Noi chiediamo un urgente intervento normativo per rilanciare le misure alternative al carcere", aggiunge.