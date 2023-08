Carceri: Bellomo (Lega), 'bene Nordio, per decongestionarle si pensi a project financing'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "Trovo molto interessante e funzionale allo scopo di decongestionare le carceri, con un sovraffollamento che oggi è al 121% , la proposta del ministro Nordio di utilizzare le caserme disponibili. Trasformarle in luogo di detenzione differenziata per chi deve scontare pene brevi, per reati che non destano particolare allarme sociale, ha anche il lodevole scopo di evitare contatti tra criminali di diversa caratura, scongiurando quel fenomeno che tutto fa tranne che, come da Costituzione, tendere alla rieducazione del condannato. Mi chiedo, però, se non sia arrivato anche il momento di prevedere in ambito carcerario, sul modello americano, un vero e proprio project financing. Il partenariato pubblico-privato, con lo Stato che mette a disposizione l’immobile e garantisce il controllo delle forze di polizia, consentirebbe di scaricare sui privati i costi delle ristrutturazioni e della gestione manageriale della struttura detentiva. Una piccola rivoluzione, anche culturale, che porterebbe innegabili vantaggi in termini di ammodernamento e di vivibilità dell’ambiente carcerario, favorendo quel lavoro formativo e professionalizzante che è il primo passo verso il reinserimento sociale. Basti pensare che dietro le sbarre ci sono attualmente 10mila persone in più rispetto ai posti letto. Una vergogna che questo governo cancellerà con il suo impegno costante e magari anche con un’idea della detenzione proiettata verso il futuro". Lo dichiara il deputato della Lega Davide Bellomo, componente della commissione Giustizia.