Carceri: Benzoni (Az), 'il governo non sta dando risposte all'emergenza'

Roma, 28 lug (Adnkronos) – "Sulle carceri Azione fa una battaglia tenace. Siamo a un record di detenuti suicidi, 58, a cui si aggiungono 6 agenti della polizia penitenziaria. Numeri con dietro storie di persone che raccontano un’emergenza, e a questa emergenza il governo non sta dando risposte". Lo ha detto Fabrizio Benzoni, di Azione, a SkyTg24 Agenda.

"Il tema non è solo il sovraffollamento, si tratta di rivoluzionare il concetto di carcere come strumento estremo di pagamento di una pena e portarlo ad essere strumento riabilitativo. Chi è in carcere deve scontare la pena fino all’ultimo giorno, ma uscendo deve poter ricominciare a vivere con dignità. Oggi, in un sistema carcerario non dignitoso, non è assolutamente così", ha aggiunto.