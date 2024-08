Carceri: Bruno Bossio (Pd), 'con D'Ettore fatte straordinarie battaglie, mi mancherà un amico'

Roma, 22 ago (Adnkronos) - "Non eravamo nello stesso partito. Ma avevamo molte cose in comune. Innanzitutto la tutela dei diritti dei cittadini a partire dalla presunzione d'innocenza. Insieme abbiamo fatto una straordinaria battaglia, per cambiare l'obbrobbriosa legge sullo scioglime...

Roma, 22 ago (Adnkronos) – "Non eravamo nello stesso partito. Ma avevamo molte cose in comune. Innanzitutto la tutela dei diritti dei cittadini a partire dalla presunzione d'innocenza. Insieme abbiamo fatto una straordinaria battaglia, per cambiare l'obbrobbriosa legge sullo scioglimento dei comuni per mafia. Mi considerava un'amica. Come lui per me. Mi mancherai Maurizio". Lo scrive sui social Enza Bruno Bossio, della Direzione Pd.