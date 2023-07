Carceri: Costa (Az-Iv), 'speriamo che scelta garante detenuti sia per competenza'

Carceri: Costa (Az-Iv), 'speriamo che scelta garante detenuti sia per co...

Carceri: Costa (Az-Iv), 'speriamo che scelta garante detenuti sia per co...

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Il Governo deve nominare il Garante dei detenuti. Stanno facendo la “selezione”. Speriamo che la scelta sia per competenza e non per appartenenza politica. Lottizzare la libertà personale sarebbe imperdonabile". Così in un tweet il depu...