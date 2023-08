Carceri: Delmastro, 'per detenuti tossicodipendenti vera riabilitazione è disintossicazione'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Oggi in Italia si ritiene che il trattamento rieducativo sia insegnare a fare il ceramista al detenuto tossicodipendente. Per noi la vera sfida della riabilitazione è la disintossicazione. Solo così si dà una seria opportunità al detenuto ...

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "Oggi in Italia si ritiene che il trattamento rieducativo sia insegnare a fare il ceramista al detenuto tossicodipendente. Per noi la vera sfida della riabilitazione è la disintossicazione. Solo così si dà una seria opportunità al detenuto tossicodipendente. Stiamo lavorando per trovare soluzioni condivise con gli operatori del settore a questo macroscopico problema, davanti al quale il governo Meloni non intende voltare la testa dall’altra parte". Così il sottosegretario alla Giustizia e deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, durante la sua visita alla Comunità incontro Onlus di Amelia.