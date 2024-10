Carceri: domani conferenza stampa Fi-partito radicale, presenti Tajani, Sisto e Turco

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Domani mattina alle 11, presso la sede di Forza Italia, in via in Lucina n.17, il segretario nazionale azzurro Antonio Tajani, assieme al vice ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, al segretario del partito Radicale Maurizio Turco e al tesoriere e garante detenuti...

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – Domani mattina alle 11, presso la sede di Forza Italia, in via in Lucina n.17, il segretario nazionale azzurro Antonio Tajani, assieme al vice ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, al segretario del partito Radicale Maurizio Turco e al tesoriere e garante detenuti della regione Sardegna Irene Testa, terrà una conferenza stampa sulla situazione delle carceri in Italia. E' quanto si legge in una nota di Fi.