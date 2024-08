Carceri: domani Zangrillo visita casa circondariale di Torino

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - Domani, alle ore 16, il segretario di Forza Italia Piemonte e ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, visiterà il carcere di Torino. L'appuntamento si inserisce nell'ambito di 'Estate in carcere', l'iniziativa di...

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – Domani, alle ore 16, il segretario di Forza Italia Piemonte e ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, visiterà il carcere di Torino. L'appuntamento si inserisce nell'ambito di 'Estate in carcere', l'iniziativa di Forza Italia per verificare le condizioni degli istituti penitenziari italiani. Ricevuto dalla direttrice della casa circondariale 'Lorusso e Cutugno', il ministro Zangrillo sarà accompagnato dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Paolo Ruzzola.