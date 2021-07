Roma, 14 lug. (Adnkronos) – Ai principi stabiliti in Costituzione "deve accompagnarsi la tutela dei diritti universali: il diritto all’integrità psicofisica, all’istruzione, al lavoro e alla salute, solo per citarne alcuni. Questi diritti vanno sempre protetti, in particolare in un contesto che vede limitazioni alla libertà".

Così il premier Mario Draghi dopo al visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere.