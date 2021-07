Roma, 14 lug. (Adnkronos) – "Venire in questo luogo oggi significa guardare da vicino per iniziare a capire. Quello che abbiamo visto negli scorsi giorni ha scosso nel profondo le coscienze degli italiani. E, come ho appreso poco fa, ha scosso nel profondo la coscienza dei colleghi della polizia penitenziaria che lavorano con fedeltà in questo carcere".

Così il premier Mario Draghi dopo al visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere.