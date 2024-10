Carceri: Fi propone indagine conoscitiva, Tajani 'non calpestare dignità detenuto'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - ''Noi non siamo per il lassismo, siamo garantisti'', ripete più volte Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier, annunciando in una conferenza stampa che Fi proporrà alla commissione Giustizia della Camera di avviare una indagine...

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – ''Noi non siamo per il lassismo, siamo garantisti'', ripete più volte Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier, annunciando in una conferenza stampa che Fi proporrà alla commissione Giustizia della Camera di avviare una indagine conoscitiva sulla situazione nelle carceri italiane. ''Continueremo a lavorare sul tema delle carceri -assicura il segretario nazionale di Fi- che per noi è e resta un tema fondamentale. L'iniziativa 'Estate in carcere' è servita a rafforzare il nostro impegno su un tema importante. Chi ha sbagliato deve essere sanzionato ma senza calpestare la dignità del detenuto perché l'obiettivo resta quello del suo recupero''.

''Riguardo al sovraffollamento nelle carceri, dopo una serie di visite effettuate negli istituti penitenziari questa estate -spiega il numero uno azzurro parlando ai giornalisti nella sede nazionale forzista, presenti il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto- abbiamo constatato che la soluzione migliore è quella di far scontare ai detenuti tossicodipendenti la pena in comunità di recupero; di incrementare i giudici di sorveglianza per far uscire il maggior numero possibile di detenuti che hanno il diritto di uscire evitando di farli rimanere per lungaggini burocratiche. Poi, naturalmente bisogna lavorare sulla carcerazione preventiva e serve aumentare il numero di agenti di polizia penitenziaria, Il governo ha già aumentato di mille unità l'organico della polizia penitenziaria''.