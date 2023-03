Carceri: Foti, 'Pd vergognoso strumentalizza bambini'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Le parole con cui il Partito democratico sta strumentalizzando i bambini sono semplicemente vergognose. Non basta continuare ad attaccare il Governo sulla tragedia di Cutro, dopo che i dati dimostrano come la percentuale di salvataggi con l’Esecutivo Meloni si...

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "Le parole con cui il Partito democratico sta strumentalizzando i bambini sono semplicemente vergognose. Non basta continuare ad attaccare il Governo sulla tragedia di Cutro, dopo che i dati dimostrano come la percentuale di salvataggi con l’Esecutivo Meloni sia molto più alta rispetto ai precedenti. Ora la strumentalizzazione dei più piccoli si sposta sulla vicenda delle donne detenute ed i loro figli". Lo lamenta Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Le uniche modifiche apportate da Fratelli d’Italia al testo della legge sui bambini in prigione -ricorda- riguardano le donne recidive che sfruttano la maternità per eludere il regime carcerario. Non accettiamo lezioni di morale da chi ha avuto dieci anni per risolvere una questione così delicata e ora è capace solo di prendersela con una maggioranza parlamentare insediata da pochi mesi".