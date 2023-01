Carceri: incendio a Casal del Marmo, due giovani detenuti intossicati

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Un incendio è divampato nel carcere minorile di Casal del Marmo a Roma. E' successo ieri sera tra le 20 e le 21. Due detenuti sono stati ricoverati in ospedale per intossicazione mentre tre agenti di polizia penitenziaria hanno dovuto far ricorso alle cure osp...

(Adnkronos) – Un incendio è divampato nel carcere minorile di Casal del Marmo a Roma. E' successo ieri sera tra le 20 e le 21. Due detenuti sono stati ricoverati in ospedale per intossicazione mentre tre agenti di polizia penitenziaria hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. In aiuto agli agenti del carcere minorile, a quanto si apprende, sono arrivati anche altre unità appartenenti agli istituti penitenziari degli adulti della Capitale.

Dopo gli eventi si sono recati sul posto il sottosegretario alla Giustizia con delega ai minori Andrea Ostellari e il direttore generale del personale del Dipartimento Giustizia Minorile Giuseppe Cacciapuoti.

"Le gravi e non più sostenibili criticità del sistema penitenziario continuano ad evidenziarsi quotidianamente – commenta il segretario generale Fns Cisl Lazio Massimo Costantino – Carenza di personale della Polizia Penitenziaria, aggressioni giornaliere, tutte anomalie datate che non vengono ancora prese in debita considerazione dalla politica e dai Governi.

Occorre intervenire con determinazione e subito con nuove assunzioni sia per la Polizia Penitenziaria, nei vari ruoli, che per i Direttori Penitenziari, adulti e minori. Occorre, inoltre, una seria discussione al fine di superare la promiscuità fra minorenni e giovani adulti fino a 25 anni".