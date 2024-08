Carceri: Magi, 'prevedere numero chiuso in istituti penitenziari'

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – "Il Governo ha una responsabilità politica diretta della situazione drammatica delle carceri. Per fronteggiare l’emergenza serve subito una misura di rafforzamento della liberazione anticipata speciale, su cui c’è già una proposta a prima firma Giachetti, e secondo me serve prevedere il numero chiuso negli istituti penitenziari rispettando la capienza regolamentare del sistema penitenziario italiano". Lo ha affermato ai microfoni di Radio uno Rai il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.

"Poi – aggiunge – bisogna cominciare a riformare il carcere: noi abbiamo depositato una proposta di legge affinché chi ha meno di un anno di pena da scontare possa farlo nelle case di reinserimento sociale, strutture volte alla formazione lavorativa e alla formazione professionale. Inoltre va rispettata anche la sentenza della Corte costituzionale sull’affettività in carcere: la pena non può andare oltre la privazione della libertà e i detenuti devono poter godere di questo diritto quando questo non costituisce elemento di pericolosità”.