Carceri, Mattarella: sovraffollamento grave e insostenibile

Roma, 30 giu. (askanews) – “Il sistema carcerario è contrassegnato da una grave e ormai insostenibile condizione di sovraffollamento, nonché da condizioni strutturali inadeguate di molti istituti nei quali sono necessari interventi di manutenzione e ristrutturazioni da intraprendere con urgenza nella consapevolezza che lo spazio non può essere concepito unicamente come luogo di custodia ma deve includere ambienti destinati alla socialità, all’affettività, alla progettualità del trattamento”.

Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione della Polizia penitenziaria.

“So che ogni giorno cercate di assolvere il vostro compito con sacrificio e professionalità, un impegno reso più difficile dalle preoccupanti condizioni del sistema carcerario”, ha aggiunto il capo dello Stato.

“I luoghi di detenzione non devono trasformarsi in palestra per nuovi reati, in palestra di addestramento al crimine, né in luoghi senza speranza ma devono essere effettivamente rivolti al recupero di chi ha sbagliato, ogni detenuto recuperato è un vantaggio per la sicurezza della collettività oltre che un impegno dichiaratamente costituzionale” ha aggiunto Sergio Mattarella.