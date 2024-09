Carceri: mercoledì autopsia su giovane morto carbonizzato a San Vittore

Milano, 16 set. (Adnkronos) - E' stata fissata per mercoledì l'autopsia sul corpo del 18enne morto carbonizzato, nella notte tra il 5 e il 6 settembre scorso, in una cella del carcere milanese di San Vittore dove era detenuto per rapina. Fiamme forse appiccate dalla stessa vittima e...

Milano, 16 set. (Adnkronos) – E' stata fissata per mercoledì l'autopsia sul corpo del 18enne morto carbonizzato, nella notte tra il 5 e il 6 settembre scorso, in una cella del carcere milanese di San Vittore dove era detenuto per rapina. Fiamme forse appiccate dalla stessa vittima e dal compagno di cella, indagato per omicidio colposo (atto dovuto) perché unico presente all'evento. Solo dopo l'esito dell'autopsia, il pm Carlo Scalas deciderà se sentire il compagno di cella.