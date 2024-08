Carceri: Nevi, 'profondo dolore per scomparsa D'Ettore'

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "È una giornata di profondo dolore per la improvvisa scomparsa di Maurizio D’Ettore. L’ho avuto come collega parlamentare nella scorsa legislatura e ne ho potuto apprezzare la simpatia e la passione per la politica. Pochi giorni fa mi aveva aggiorn...