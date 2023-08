Carceri, Nordio: ogni suicidio è una sconfitta mia personale

Roma, 14 ago. (askanews) – “Desidero rivolgere il mio primo pensiero alla memoria di chi ha compiuto la drammatica scelta di togliersi la vita. Purtroppo è una consuetudine non solo nazionale ma direi mondiale, ed è una tragedia e dobbiamo fare di tutto per ridurla se non proprio per eliminarla vista la complessità e l’imperscrutabilità della natura umana. Ogni suicidio è una sconfitta per lo Stato, una sconfitta per la giustizia, una sconfitta mia personale, o comunque è un dolore mio personale”. La ha affermato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in un videomessaggio indirizzato a chi lavora e a chi è recluso nei 189 istituti penitenziari italiani, in occasione del Ferragosto.