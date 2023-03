Carceri: opposizioni in piazza, 'Fdi festeggia 8 marzo lasciando bambini dentro'

Roma, 8 mar (Adnkronos) - "Un ritorno al passato, invitiamo FdI a fare un passo in avanti di civiltà". Lo ha detto Alessandro Zan, del Pd, nel sit in organizzato dalle opposizioni davanti alla Camera dei deputati per protestare contro le modifiche proposte da FdI alla legge Serracch...

Roma, 8 mar (Adnkronos) – "Un ritorno al passato, invitiamo FdI a fare un passo in avanti di civiltà". Lo ha detto Alessandro Zan, del Pd, nel sit in organizzato dalle opposizioni davanti alla Camera dei deputati per protestare contro le modifiche proposte da FdI alla legge Serracchiani sulla 'tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori' in discussione in commissione Giustizia a Montecitorio.

"C'era un accordo, ora sembra essere venuto meno, Fdi celebra l'8 marzo nel peggiore dei modi -ha spiegato la capogruppo del Pd alla Camera-. Il testo tutela i minori che non possono vivere in un carcere, non è una amnistia ma permettere loro di vivere in una casa protetta. Invitiamo FdI a ripensare a questa volontà, stiamo cercando di fare uscire i bambini dal carcere ma con l’emendamento FdI ci sarebbe un ritorno al passato".

In piazza anche Enrico Costa, del Terzo Polo: "Cerchiamo di fare un passo in avanti. La legge era stata approvata nella scorsa legislatura a larghissima maggioranza". E anche Devis Dori, di Avs: "E' incomprensibile il passo indietro del centrodestra. Per noi è inaccettabile che i minori possano essere in un contesto carcerario, per questo sosteniamo la Pdl così com'è".