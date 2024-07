Carceri: opposizioni unite alla Camera, 'no rinvio Pdl Giachetti su liberazione anticipata'

Carceri: opposizioni unite alla Camera, 'no rinvio Pdl Giachetti su libe...

Roma, 24 lug (Adnkronos) – Opposizioni unite alla Camera sulle carceri. Tutti i Gruppi sono intervenuti in Aula per annunciare il proprio no alla proposta di FdI di rinviare l'esame della Pdl Giachetti sulla liberazione anticipata.

"Siamo sconcertati dalla richiesta di Fratelli d'Italia", ha detto Debora Serracchiani (Pd). "Non ci presteremo a questo teatrino, almeno abbiate il coraggio di bocciare questa proposta", ha spiegato il capogruppo di AVS in commissione Giustizia Devis Dori. No al rinvio anche da Riccardo Magi (+Eu), Fabrizio Benzoni (Az), Valentina D'orso (M5s).