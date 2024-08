Carceri: Pd, oggi minuto silenzio a festa nazionale Unità per ricordare suicidi

Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Oggi, alla Festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia, in apertura del dibattito delle 20.30 coordinato da Davide Baruffi, si osserverà un minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime dell’emergenza carceri, uomini e donne che si sono...

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "Oggi, alla Festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia, in apertura del dibattito delle 20.30 coordinato da Davide Baruffi, si osserverà un minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime dell’emergenza carceri, uomini e donne che si sono tolti la vita mentre erano in custodia dello Stato. L’ultimo episodio risale a ieri sera: un detenuto si è suicidato proprio nell’istituto penitenziario di Reggio Emilia. Dall’inizio dell’anno sono 67 i suicidi registrati nelle carceri in tutta Italia, 7 in Emilia Romagna". Si legge in una nota del Pd.