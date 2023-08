Carceri: Pedica (Pd), 'da governo serve attenzione tutto l'anno, non solo a ferragosto'

Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "Sul tema delle carceri bisogna richiamare l'attenzione tutto l'anno e non solo a ferragosto o in occasione di drammi, come quelli accaduti in questi giorni". È quanto afferma Stefano Pedica del Pd, che aggiunge: "Da parte del governo servo...

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – "Sul tema delle carceri bisogna richiamare l'attenzione tutto l'anno e non solo a ferragosto o in occasione di drammi, come quelli accaduti in questi giorni". È quanto afferma Stefano Pedica del Pd, che aggiunge: "Da parte del governo servono i fatti e non le solite promesse. Le dichiarazioni di solidarietà hanno un valore se sono accompagnate dalle soluzioni. Ogni giorno bisogna pensare ai problemi di chi vive e lavora in carcere. È necessario verificare se le strutture sono a norma, se le condutture dell'acqua e i termosifoni funzionano e se la pulizia è sufficiente. Questo è il compito del governo".

"E invece, tra domani e dopodomani, assisteremo alla solita passerella mediatica e poi i detenuti torneranno a vivere con i loro problemi", conclude l'esponente del Pd.