Carceri: procura apre fascicolo su 18enne morto carbonizzato

Milano, 6 set. (Adnkronos) – La procura di Milano indaga su quanto accaduto la scorsa notte a San Vittore dove un 18enne, di origine egiziana, è morto carbonizzato. Il pm Carlo Scalas ha aperto un fascicolo, si stanno valutando le ipotesi di reato, su quanto accaduto nella cella occupata dal giovane e da un altro detenuto. In procura, per ora, è arrivato solo l'atto che identifica la vittima e le prime informazioni sulla dinamica, con le fiamme, forse appiccate come gesto di protesta, che avrebbero avvolto e incenerito il materasso. Nell'incendio non è rimasto ferito l'altro ragazzo. Sarà presto disposta l'autopsia sul 18enne.