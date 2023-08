Carceri: Schlein, 'Dostoevskij scriveva che grado di civiltà si misura da queste, Italia no moderna'

Milano, 13 ago. (Adnkronos) – 'Dostoevskij scriveva che il grado di civiltà si misura dalle sue carceri. Ecco, l'Italia oggi non è un paese moderno. Servono percorsi di risocializzazione. Il carcere sovraffollato produce solo disperazione e recidiva. Il governo ci metta la testa, mentre finora ha cassato la nostra proposta sulle madri detenute''. Così la segretaria del Pd Elly Schlein in un'intervista a Repubblica dopo i tre suicidi in carcere in 24 ore.