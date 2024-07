Carceri: Tajani, 'non c'entra diritto penale, situazione non si risolve essendo lassisti'

Carceri: Tajani, 'non c'entra diritto penale, situazione non si ris...

Carceri: Tajani, 'non c'entra diritto penale, situazione non si ris...

Roma, 29 lug (Adnkronos) - "Non dobbiamo confondere la situazione carceraria con il diritto penale. La situazione delle carceri è questione che riguarda i diritti della persona, non si rivolve essendo lassisti ma facendo vivere bene le persone". Lo ha detto Antonio Tajani presentand...

Roma, 29 lug (Adnkronos) – "Non dobbiamo confondere la situazione carceraria con il diritto penale. La situazione delle carceri è questione che riguarda i diritti della persona, non si rivolve essendo lassisti ma facendo vivere bene le persone". Lo ha detto Antonio Tajani presentando le iniziative di FI per l'emergenza carceri.