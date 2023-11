Carceri: Veneziano (Uilpa Sicilia), 'ennesima aggressione, Polizia penitenziaria carne macello'

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – "Non abbiamo parole descrivere la nostra frustrazione davanti ad una aggressione feroce confermando ancora una volta che la Polizia Penitenziaria oggi è carne da macello”. E' il commento di Gioacchino Veneziano, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria Sicilia al "vile attacco da parte di un detenuto avvenuto" ieri pomeriggio al carcere palermitano di Pagliarelli, dove un Assistente Capo della Polizia Penitenziaria ha subito lesioni alla tempia e alle parti basse della colonna vertebrale e scatola toracica schiacciata zigomo rotto e milza tolta. “Non è più possibile lavorare in queste condizioni, – denuncia il leader della Uil di settore in Sicilia– perché i detenuti hanno ben compreso che la Polizia Penitenziaria non solo non è tutelata, ma pure perché gli autori di queste vili azioni godranno dell'impunità, e l'inerzia da parte della politica e dell'amministrazione nel porre in essere azioni concrete per arginare il fenomeno delle aggressioni al personale decreta l'impossibilità del reinserimento del reo, risultando solo occasioni per fare passerella nel nome della rieducazione”.

“Esprimiamo solidarietà con l'augurio di pronta guarigione al collega ferito,– conclude Gioacchino Veneziano della UilPa Polizia Penitenziaria Sicilia- ma la politica e l'amministrazione devono immediatamente intervenire nell'adeguare le strutture per i detenuti violenti, perché l'attuale abbassamento della sicurezza nelle carceri non deve essere riversata solo alla Polizia Penitenziaria, fermo restando il non idoneo addestramento nei casi di cui sopra, paga anche il baratro legislativo tra uso legittimo della forza e art.613 bis del c.p.".