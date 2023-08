Carceri: Verini (Pd) a Nordio, 'meno interviste ferragostane più fatti e serietà'

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – "Un appello accorato al ministro Nordio: i suoi non siano proclami ferragostani o sull’onda dei nuovi drammi umani accaduti in questi giorni nelle carceri. Nei mesi scorsi, il governo ha respinto le proposte del Pd e altri per prorogare ai detenuti semiliberi la possibilità di continuare a dormire fuori del carcere dopo una giornata di lavoro. Durava da due anni senza alcun problema. Ha fatto orecchie da mercante sugli appelli dei garanti e nostri per garantire alle persone detenute video-telefonate e telefonate quotidiane con le famiglie e i figli. Nessun provvedimento per trovare risorse per il lavoro e la formazione e allargare le pene alternative. Risposte minimali per aumentare gli organici della polizia penitenziaria, che fanno un lavoro difficilissimo, e di figure multidisciplinari (psicologi, psichiatri, mediatori culturali). Troppi istituti hanno direzioni 'a scavalco'. Potremmo continuare. Sovraffollamento e abbrutimento sono una realtà quotidiana. Ora nuovi annunci dopo i suicidi. Seguano i fatti. Non siano proclami. La certezza della pena deve accompagnarsi a umanità e recupero. Se è così, un detenuto a fine pena non torna a delinquere e la società è più sicura. Il governo si occupi davvero di carceri, con meno proclami, meno feste di sottosegretari dentro gli istituti, con fatti e con serietà". Così in una nota il senatore Walter Verini, segretario commissione Giustizia e capogruppo Pd in Antimafia.