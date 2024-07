Carceri: Zanettin, 'bene misure Fi in dl, ma c'è ancora tanto da fare'

Roma, 28 lug (Adnkronos) - “Sono stati accolti tre nostri emendamenti significativi al dl Carceri, sul tema del sovraffollamento: la detenzione domiciliare, l'affidamento in prova ai servizi sociali e la possibilità per i detenuti tossicodipendenti di espiare la pena nelle comunit&...

Roma, 28 lug (Adnkronos) – “Sono stati accolti tre nostri emendamenti significativi al dl Carceri, sul tema del sovraffollamento: la detenzione domiciliare, l'affidamento in prova ai servizi sociali e la possibilità per i detenuti tossicodipendenti di espiare la pena nelle comunità terapeutiche. Per quest'ultima misura, il governo ha anche stanziato finanziamenti specifici per coprire i costi del soggiorno nelle comunità. Siamo soddisfatti di questo compromesso, frutto di un dialogo importante con il governo, poiché queste misure contribuiranno a ridurre la pressione sul sistema carcerario". Lo ha dichiarato a Sky Agenda il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia a palazzo Madama Pierantonio Zanettin.

"Tuttavia, queste misure non sono sufficienti da sole e sarà necessario trovare ulteriori soluzioni per evitare che questo sia un anno record per i decessi in carcere. Anche se molto è stato fatto, c'è ancora tanto da fare: il decreto carceri ha aumentato le dotazioni di organico e le assunzioni di personale, inclusi direttori e mediatori culturali, ma ulteriori interventi sono indispensabili", ha aggiunto.

"Domani, con il nostro segretario Tajani, illustreremo una serie di iniziative che intendiamo attuare nel mese di agosto in tutta Italia: visiteremo le carceri, parleremo con i direttori, le rappresentanze sindacali degli agenti e i detenuti per approfondire questo tema cruciale, soprattutto in un'estate così torrida", ha aggiunto.