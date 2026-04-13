Card collezionabiili, a Milano il modello degli eventi americani

Milano, 13 apr. (askanews) – Il modello dei card show americani è arrivato a Milano con CardFest: 150 espositori in 1500 metri quadrati per gli appassionati di card sportive o TCG, per un mercato dei collezionabili che nel 2025 è cresciuto del 37%, arrivando a pesare per il 13% dell’intero comparto del giocattolo. Tra pezzi incredibili sull’NBA a carte leggendarie per i collezionisti di Pokémon, l’evento del Quark Hotel ha voluto mettere al cento proprio gli appassionati.”Lo stato del collezionismo oggi – ha detto ad askanews Omar Aamoum, CEO di CardFest – è a livelli incredibili nel senso che ogni giorno abbiamo nuovi collezionisti, nuove perone che si affacciano e vogliono cercare di capire quello che stiamo facendo e avvicinarsi.

Sicuramente penso che il boom è iniziato dopo il Covid, tramite il digitale a un mercato che si è espanso tantissimo e CardFest nasce proprio perché vogliamo cercare di rendere meno digitale questa situazione e più community dal vivo insomma”. L’incontro tra le persone è l’aspetto chiave e tra gli ospiti della giornata milanese c’è stato anche Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter euromondiale, oggi vicepresidente della società nerazzurra, invitato da Topps, main partner dell’evento, che gli ha dedicato una carta speciale.

“Qui – ci ha detto Camilla Galassi, responsabile marketing di Topps Italia – abbiamo ospitato questa grande leggenda dell’Inter al nostro stand per una sessione di meet and greet con i fan interisti e i collezionisti e Javier ha firmato la carta esclusiva che noi di Topps abbiamo realizzato proprio per lui, per celebrare questa grande leggenda e per celebrare anche questo nuovo card show perché questo CardFest è un nuovo evento che quest’anno ha dato il via a un nuovo filone di eventi di carte”.E l’incontro fisico tra i collezionisti, in un mondo che vive sempre di più sulle transazioni online, è forse la caratteristica più interessante di questo CardFest, oltre alla qualità dei pezzi esposti, percettibilmente più alta di quella che si può trovare normalmente nelle fiere del gioco.