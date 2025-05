Card. Re: "Allo Spirito Santo chiediamo il Papa di cui c'è bisogno"

Roma, 7 mag. (askanews) – “Siamo qui per invocare l’aiuto dello Spirito Santo, per implorare la sua luce e la sua forza perché sia eletto il Papa di cui la Chiesa e l’umanità hanno bisogno in questo tornante della storia tanto difficile e complesso e tormentato”. Così nella sua omelia il Decano del Collegio Cardinalizio, Cardinale Giovanni Battista Re nel corso della Messa “Pro eligendo Romano Pontifice”, da lui presieduta e celebrata con tutti i cardinali presenti a Roma per il Conclave, come si vede nelle immagini di Vatican Media.