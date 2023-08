Cardi B denunciata per il lancio del microfono: “Indagata per aggressione”

Guai in vista per Cardi B. L’artista, dopo il lancio del microfono al fan, è stata denunciata per aggressione da una spettatrice che è stata colpita inavvertitamente durante lo stesso concerto.

Lo scorso weekend, Cardi B ha fatto parecchio discutere. La cantante ha lanciato ben due microfoni durante un’esibizione. Il primo è andato a colpire il dj che le avrebbe mixato male i brani e l’altro contro un fan che le ha lanciato un drink addosso. Il video che immortala il suo scatto d’ira è diventato virale, mentre una fan l’ha denunciata per aggressione.

Su TMZ si legge:

“Cardi B potrebbe non farla franca con quel lancio del microfono a Las Vegas: ora è indagata per il reato di aggressione. La donna che è stata colpita dal microfono della rapper quando lo ha scagliato tra la folla al Drai’s Nightclub sabato è andata al dipartimento di polizia di Las Vegas il giorno successivo per denunciare l’incidente. La donna che ha denunciato l’incidente alla polizia era in piedi accanto al fan che ha lanciato il drink. La donna afferma che il microfono ha colpito anche lei. Alcuni video sembrano mostrare il microfono che la colpisce dopo che è rimbalzato sull’altro fan”.

Cardi B: le accuse della fan

La fan in questione ha denunciato Cardi B per essere stata colpita dal microfono. L’accusa, quindi, è quella di aggressione. TMZ ha scritto: